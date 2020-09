Il Presidente della Provincia Biancardi: "Diamo risposte alla comunità"

Partiranno dal prossimo 5 ottobre i nuovi servizi di trasporto pubblico locale. Da quella data sarà attiva la Circolare Urbana Mandamentale con corse continue dalle ore 7,10 e fino alle ore 19,55. Saranno serviti tutti i Comuni della zona: Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano e Sperone.

Negli orari di punta saranno potenziate le corse scolastiche.

Sempre dal prossimo 5 ottobre sarà attiva la Circolare Urbana Caudina per i Comuni di Cervinara, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina, con corse continue dalle ore 7,00 e fino alle ore 19,55. Anche per tale realtà è previsto il doppio transito negli orari di punta.

“La Provincia di Avellino va a integrare il programma regionale già in vigore per andare incontro alle esigenze delle comunità locali e alle richieste degli amministratori – spiega il presidente Domenico Biancardi – Con i servizi nel Mandamento e in Valle Caudina realizziamo un piano di intermodalità con la rete ferroviaria e con le linee che raggiungono i poli universitari della Campania. Queste nuove corse vanno a sommarsi ai servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi già avviati nei mesi scorsi dall’Amministrazione Provinciale in altri Comuni del territorio, tra cui hinterland, Valle del Fredane e Valle del Calore. Un potenziamento del servizio riguarderà prossimamente anche il Vallo Lauro. Cerchiamo, dunque, di dare risposte concrete alle persone e di fornire un supporto a studenti e lavoratori pendolari”.