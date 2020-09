Di Maio ad Avellino: perché votare sì al Referendum

Il ministro degli Esteri continua la sua campagna referendaria facendo tappa ad Avellino

Avellino - «Dobbiamo tagliare 345 parlamentari, risparmiare 300.000 euro al giorno e poi gli taglieremo anche gli stipendi e siamo qui per sostenere Valeria Ciarambino perché è l’unica alternativa alla vecchia politica» così il pentastellato, Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha con grande fermezza parlato al pubblico, alla stampa e agli elettori in vista delle prossime votazioni di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Nelle tappe del tour elettorale del Ministro non poteva mancare Avellino. Nell’incontro con i cittadini avellinesi organizzato presso il Corso Vittorio Emanuele presenti anche i candidati irpini pentastellati che, guidati da Valeria Ciarambino, concorrono ad assicurarsi un posto a Palazzo Santa Lucia.

Di Maio ha subito illustrato le ragioni del SI: “Siamo il paese occidentale con il più alto numero di parlamentari. Francia, Germania, Inghilterra e persino gli Stati Uniti, benché abbiano un numero superiore di abitanti, non superano i 600 parlamentari; in Italia ce ne sono quasi mille, sono troppi. Questo taglio era previsto da tutti i programmi politici di centro destra e centro sinistra che ci hanno preceduto, ma quando noi abbiamo fatto sul serio loro si sono tirati indietro ed hanno proposto il referendum. I parlamentari che hanno sostenuto il no sono i voltagabbana che cambiano continuamente forza politica o quelli che cambiano collegio perché nel loro luogo di residenza ormai non raccolgono più consensi. Abbiamo la responsabilità storica di fare la cosa giusta per cambiare in meglio questo paese, ora questa responsabilità è nelle vostre mani.”