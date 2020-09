L'immediato intervento dei Carabinieri evita l'incendio doloso

Bonito – Questa notte ignoti hanno tentato di dare fuoco a tre autocarri in sosta nel piazzale di una società di Bonito. L’intento criminale non si è concretizzato e i delinquenti sono stati costretti a precipitosa fuga prima dell’arrivo dei Carabinieri della locale Stazione, già presenti in quell’area durante un normale servizio di perlustrazione, che hanno provveduto a spegnere l’innesco.

Indagini in corso, anche per accertare eventuali connessioni con un precedente incendio divampato nella medesima struttura.