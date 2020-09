Il 15 settembre, alle ore 17.00, presso la suggestiva Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi

Sant’Angelo dei Lombardi – Il 15 settembre, alle ore 17.00, presso la suggestiva Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi, su convocazione del Presidente Regionale Tony Lucido, si terrà l’insediamento del Comitato Regionale dell’UNPLI Campania che rappresenta ben oltre 400 Pro Loco.

A Benevento, il 2 agosto, in occasione dell’Assemblea Elettiva di tutte Pro Loco della Regione Campania iscritte all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, dopo un lungo periodo di commissariamento, si è proceduto al rinnovo delle cariche e degli organi.

All’importante incontro sono stati inviti vari rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. “Le Pro Loco campane – dichiara il Presidente Tony Lucido – da sempre testimoni autentiche di generoso impegno, di fervore di iniziative, di capacità di intercettazione delle dinamiche del turismo, custodi delle tradizioni, dell’ambiente e territorio, ma anche capaci di innovazioni, rispettose delle istituzioni, chiedono a tutti, enti ed organizzazioni la giusta considerazione. Le Pro Loco, sono sempre pronte e disponibili a concorrere come partner, con pari dignità, con amministrazioni, locali, regionali e nazionali, nell’ambito della promozione della nostra meravigliosa Campania. Così come certificato dal Centro Studi della Confederazione dell’Artigianato di Mestre, ogni euro investito nella promozione, attraverso le Pro Loco, esso produce una rivalutazione o ricaduta sul territorio del 300%, questo è frutto di generoso impegno, senza oneri e prebende varie.

Pertanto, le Pro Loco della Campania chiedono alla Regione Campania di essere individuate come partner privilegiato, per la gestione di progetti concreti; perché questi possano avere ricadute concrete, sul territorio.” Il Presidente Regionale Tony Lucido, conclude – In questi tempi nuovi, tra incertezze collegate ai nuovi scenari, improvvisamente cambiati a seguito dell’epidemia Covid 19, sono emerse nuove dinamiche turistiche, come “il Turismo di prossimità”, che il mondo delle Pro Loco ha sempre anticipato e praticato. Molto importante, è anche il nuovo protagonismo dell’Europa, che, per il sostegno all’Italia, ha fatto riferimento al Mezzogiorno. Le Pro Loco, ormai quasi tutte nel registro del terzo settore, possono mettere in campo energie, fantasia, capacità, impegno ed i valori aggiunti, umanità e solidarietà!” Appuntamento dunque, al Goleto, a Sant’Angelo dei Lombardi.