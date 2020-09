Un bagno di folla a sostegno di Tonino Aufiero

«È stata una giornata memorabile, storica: sono davvero felice e onorato del grande affetto che ho ricevuto». Queste le dichiarazioni di Tonino Aufiero. Il candidato di Forza Italia alle Regionali 2020 commenta a caldo il grande successo riscosso per l’evento che si è svolto ieri pomeriggio a Pratola Serra alla presenza del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani e dell’onorevole Fulvio Martusciello. «Sono commosso dalla massiccia partecipazione. Non era semplice organizzare e gestire un incontro pubblico di circa 500 persone, in tempi strettissimi, ma soprattuto in un momento storico come quello che stiamo vivendo.

Rispettando tutte le norme del caso, l’evento si è svolto in totale sicurezza». Importante e significativa infatti ed stata la partecipazione di pubblico. All’incontro erano presenti tutti i coordinatori cittadini di Forza Italia, riferimenti politici provinciali, oltre che amministratori e simpatizzanti dell’intera Irpinia. «Ringrazio uno ad uno quanti hanno partecipato, a cominciare dall’europarlamentare Fulvio Martusciello e dal Presidente Tajani, legato a Pratola Serra da un sincero affetto, essendo anche cittadino onorario».

Durante il suo lungo intervento, Tajani si è complimentato con Tonino Aufiero per aver coinvolto tutti i candidati della lista di FI, sottolineando l’importante testimonianza di maturità politica mostrata, incentrata sul confronto e sul dialogo. «Ora ci aspetta il rush finale – conclude Aufiero – Come ha sostenuto anche il vicepresidente, le percentuali affinché scatti un seggio per Forza Italia sono altissime. Mi impegnerò al massimo, come sempre, perché l’Irpinia sia finalmente rappresentata da un politico che sappia seriamente cosa vuol dire amministrare e rappresentare le istanze del territorio».