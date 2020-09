Regionali 2020: Meninno (PD) incontra stampa ed elettori

"Votare il partito democratico vuol dire rendere forte il governo De Luca" - così Meninno a sostengo del Governatore uscente

Avellino - Si è tenuto oggi, presso la vineria “Il Gufo”, in piazzetta Biagio Agnes (C.so Vittorio Emanuele) l’incontro, moderato da Leonardo Festa, con Antonella Meninno, giovane presidente del consiglio comunale di Grottaminarda, che corre nel Pd per la carica di consigliere regionali, mamma e insegnante con le idee molto chiare.

Gli argomenti toccati sono stati tanti e particolarmente interessanti.

Come già dimostrato dalla candidata in altre varie occasioni di notevole importanza è la questione “donne” alle quali risulta necessario dare più spazio e più opportunità: «Bisogna favorire la creazione di asili pubblici e dare opportunità alle donne di lavorare e di essere madri. Questo non deve essere un’opzione ma una realtà».

Per quanto concerne invece la questione ambiente e territorio irpino, Meninno, con notevole orgoglio, ha ricordato come uno degli obiettivi principali di De Luca nel corso degli ultimi cinque anni è stato rendere la regione Campania la più verde di Italia soprattutto valorizzando la raccolta differenziata: «L’obiettivo è quello di creare la possibilità di utilizzare non solo il cittadino ma anche il territorio rendendo la nostra provincia più vivibile rispetto al passato. Trasportare cumuli ed ecoballe al Nord è un inutile dispendio di soldi pubblici ed energia».

Ancora, tra i vari obiettivi della lista, che concorre insieme a tante altre ad assicurarsi un posto a palazzo Santa Lucia, vi è l’obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale, culturale, archeologico e medievale che possediamo e tesserlo con le ricchezze enogastronomiche che tutto il mondo ci invidia.

Infine, l’invito a votare il PD è chiaro e netto: «Votare il partito democratico vuol dire rendere forte il governo De Luca e dargli un sostegno in materia determinante. Invito a votare Antonella Meninno perché mi sono posta in gioco come donna, come giovane e, come irpina figlia di questo territorio, mi piacerebbe dare il mio contributo a questa piccola Provincia».