Regionali 2020 – Tajani ad Avellino a sostegno dei candidati irpini di FI

La Campania non ha bisogno né di attori né di comici, bensì di un Presidente di Regione che sappia governare” - così Tajani

Avellino - Si è tenuto oggi, presso l’Ultrabeat Cafè, la conferenza stampa di Antonio Tajani, Vice Presidente di Forza Italia che è giunto ad Avellino per sostenere i candidati irpini di FI in vista delle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020.

Presenti dunque, oltre all’Europarlamentare, anche i candidati Antonio Aufiero, Anna Maria Vittoria Vecchione, Giovannantonio Puopolo e Stella Capriglione, insieme all coordinatore regionale Fulvio Martusciello.

«I sondaggi qui in Campania sono molto buoni, ora bisogna trasformare questi sondaggi in voti veri. Qui in Irpinia abbiamo una lista di professionisti, tutte persone che sono potenziali assessori regionali» – così ha dichiarato con rigorosa convinzione il vicepresidente di Forza Italia che non si è sottratto a critiche nei confronti del Governo degli ultimi cinque anni né ad un commento circa le inchieste in cui risulta coinvolto De Luca: «Non voglio entrare nel merito delle vicende giudiziarie che riguardano il Governatore uscente, ma è evidente che emerga un sistema clientelare inaccettabile. Basta con i favori! Il Governo regionale deve essere un Governo di tutti in cui vince la meritocrazia».

Ancora, nel rilevare le varie problematiche degli ultimi anni, l’Europarlamentare ha dichiarato: «Per quanto concerne la questione sanità, abbiamo chiesto il commissariamento di De Luca, che è anche commissario per la sanità, per avere una sanità non clientelare; c’è ancora il problema delle scuole per il quale pagheranno alunni, docenti, personale tecnico e amministrativo e la cattiva collaborazione tra Napoli e Roma ha causato un gran caos in tutta la Regione. Si sapeva che le scuole si sarebbero riaperte all’inizio di settembre, si sapeva che ci sarebbe stato un ritorno del Covid e bisognava pertanto essere più previdenti».

Infine, il messaggio è stato chiaro: «La Campania non ha bisogno né di attori, né di comici, bensì di un Presidente di Regione che sappia governare e risolvere i problemi della Campania, riportando la situazione economica della Campania a livelli accettabili. C’è bisogno di una politica a sostegno dell’industria, dell’agricoltura, dell’artigianato e delle libere professioni e non è stato fatto nulla di tutto questo».

Il Vicepresidente di Forza Italia non ha dimenticato nemmeno la questione giovani specificando che non è sufficiente il reddito di cittadinanza che, al contrario, può essere utile se riconosciuto a donne casalinghe e vedove prive di pensione e a famiglie con disabili: «Bisogna dare lavoro ai giovani aiutando le imprese a crearlo con un costo di lavoro più basso. Ai giovani del Sud bisogna dare lavoro nel Sud».