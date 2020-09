Prima sulle rotaie, a seguire uno stimolante trekking urbano nel cuore dell'Alta Irpinia

Irpinia Express è in partenza! Quando? Il 13 settembre per un viaggio speciale tra presente e passato, arte antica e moderna, nel borgo medievale di Lioni. Il treno: Street Art e Medioevo approderà a Lioni, un museo urbano di street art, dove i Murales di artisti internazionali e irpini fanno da cornice. Sarà possibile ammirare le firme autorevoli di Francisco Bosoletti, Milu Correch e Millo. Il tour sulla ferrovia storica Avellino-Rocchetta con tappa a Lioni è un viaggio tra passato e presente. Prima sulle rotaie, a seguire uno stimolante trekking urbano nel cuore dell’Alta Irpinia.

Già all’arrivo presso la stazione di Lioni sarà possibile ammirare l’opera di Antonio Sena, artista lionese. Il paese, crocevia commerciale dell’area, nel quarantennale del terremoto del 1980, si arricchisce di ulteriori opere a simboleggiare i sentimenti e la solidarietà scaturiti dalla tragedia. Lioni è una delle nuove mete di writers affermati ed emergenti. Dalla stazione inizierà un tour emozionante alla volta del borgo di Lioni e delle opere che adornano il piccolo paese e sarà possibile scegliere dove pranzare (in assoluta autonomia) presso le piccole perle gastronomiche di Lioni. È possibile prenotare presso i ristoranti: Da Pellegrino, via S. Bernardino 29 – tel. 333 82 26 521; Ruit Hora, via Salvemini – tel. 0827 42585, La Pentola d’oro, via Torino 14 – tel. 0827 46102; Bar osteriaL’Arca, via San Rocco – tel. 0825 42136.

Scopri il nostro programma: partenza da Benevento ore 7.30; ore 8.00 Stazione di Avellino – Check In; ore 8.34 Stazione di Avellino – Partenza del treno storico. In treno, servizi di accompagnamento alla conoscenza del territorio; performance Teatrale “Poesie in treno” di Nicola Mariconda; ore 12.00 Arrivo a Lioni; ore 12.10 Dalla stazione inizio Tour storico-culturale, a cura della ProLoco Lioni, che terminerà nel centro storico; pranzo libero. Per chi volesse pranzare in una delle strutture di ristorazione del borgo, abbiamo messo insieme un elenco di locali disponibili di domenica. Si consiglia vivamente la prenotazione un paio di giorni prima, per via delle misure di sicurezza recentemente imposte; ore 15.30: Dal centro storico inizio Tour murales a cura di Antonio Sena, direttore artistico BagOut, e associazione La prediletta; ore 18.00 il tour terminerà nel pressi della stazione con l’ultimo murale; partenza da Lioni ore 18.15

Irpinia Express, il treno storico della tratta Avellino-Rocchetta tornato in auge grazie all’impegno di Fondazione FS e dell’Associazione Inlocomotivi APS, ha l’obiettivo di promuovere il territorio, rendendo fruibili al pubblico borghi, eccellenze gastronomiche e architettoniche, avvalendosi, di volta in volta della collaborazione dei principali attori del territorio che condividono la stessa missione. IRPINIA EXPRESS: STREET ART&MEDIOEVOvede la collaborazione di ProLoco Lioni, BagOut, Associazione La Prediletta. Il programma completo può essere visionato sul portale www.irpiniaexpress.it attraverso il quale sarà possibile prenotare i pacchetti turistici.

“A seguito delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, al fine di massimizzare la tutela della salute di viaggiatori e personale in servizio, Fondazione FS ha attivato misure e iniziative in materia di prevenzione della diffusione del Coronavirus. In particolare sono state potenziate le attività di sanificazione e disinfezione dei treni; a bordo sono presenti dispenser con gel disinfettante per le mani; il personale è dotato dei sistemi di protezione necessari. Il nuovo criterio di prenotazione dei posti a bordo garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle Autorità sanitarie, mantenendo invariato il comfort di viaggio”.

Per info e prenotazioni: web_www.irpiniaexpress.it; e-mail: info@irpiniaexpress.it; tel +39 331 108 5593.