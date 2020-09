“Il manager di IrpiniaAmbiente, Matteo Sperandeo, propone Pianodardine quale sede idonea per ospitare il biodigestore, ma Sperandeo sa cosa è un biodigestore?”. Lo dichiara in una nota il segretario provinciale Irpino di Noi Campani, Ciro Aquino, in merito alla proposta di delocalizzazione del biodigestore a Pianodardine.

“Del resto ‘ aggiunge l’ esponente di Noi Campani – non comprendiamo come si possano avanzare proposte senza studi tecnici di compatibilità territoriale e senza alcuna infrastruttura adatta a gestire il surplus. Siamo contrari nel merito e nel metodo. La fretta di spendere miliardi di euro di finanziamenti conduce a fughe in avanti senza senso. Prima di costruire una struttura di questo genere a pochi metri dal centro abitato che può creare problemi bisognerebbe potenziare primala raccolta differenziata e immaginare un vero ciclo integrato dei rifiuti.

Il Presidente della Provincia Biancardi conosce la volontà del suo manager? O preferisce mandare avanti i soldati in attesa di preparare la ritirata ? Mi auguro che i comitati ambientalisti siano accanto a noi in questa battaglia per un’Irpinia green”, conclude Aquino.