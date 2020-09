Salvini è atteso alle 9.30 e sarà ricevuto dal capolista irpino di 'Lega Salvini Premier', Generoso Cusano

Ariano Irpino - E’ ufficiale. Sabato 12 settembre, alle ore 9.30, l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sarà ad Ariano Irpino. La riserva è stata sciolta soltanto poco fa con la conferma dello staff del ‘capitano’ a Generoso Cusano, capolista irpino alle Regionali di ‘Lega Salvini Premier’. E sarà proprio l’ex assessore provinciale ai LLPP, unitamente agli altri candidati irpini del Carroccio, ad accogliere l’arrivo sul Tricolle di Salvini. “E’ un momento speciale per Ariano e per l’Irpinia- ha dichiarato Generoso Cusano impegnato in una energica campagna elettorale a diretto contatto con le comunità del territorio-. Un’occasione unica per dare una svolta e scrivere una nuova pagina di storia per la nostra realtà che merita più rispetto e attenzione a livello regionale. Basta con gli scippi a discapito dell’Irpinia, dalla sanità alla viabilità, dalla scuola alle infrastrutture. L’Irpinia, e lo dirà sabato anche Matteo Salvini, è strategica per lo sviluppo della Campania e del Sud”. Il ‘capitano’ suonerà così la carica sul Tricolle dove l’appuntamento con le urne è duplice perché si vota anche per le amministrative. E infatti insieme al candidato capolista di ‘Lega Salvini Premier’, Cusano, ci sarà anche il candidato a sindaco per il centrodestra, Marco La Carità.