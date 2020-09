De Luca: “L’apertura delle scuole è prorogata”. Avvio rimandato al termine delle elezioni

Il Governatore critico verso il Ministero dell'istruzione: "In un paese serio questa sarebbe stata la priorità".

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha rilasciato quest’oggi tramite il suo profilo Facebook importanti dichiarazioni in merito alla riapertura dell’anno scolastico.

Il governatore si è espresso in termini molto critici nei confronti del Governo, che ha orientativamente indicato il 14 Settembre come data di inizio delle lezioni scolastiche: “Abbiamo un governo fatto di burocrati lontani dalla vita reale. Lunedì formalizzeremo il provvedimento che fissa la riapertura delle scuole a dopo le elezioni e gli eventuali turni di ballottaggio.”

De Luca ha poi criticato anche la decisione di rendere facoltativo il tampone per gli insegnanti : “In Campania sarà obbligatorio per tutto il personale scolastico effettuare i controlli. Non possiamo mettere a rischio i nostri ragazzi. Daremo un bonus di 3.000 euro agli istituti scolastici per l’acquisto dei termoscanner per controllare la temperatura.”

Il governatore si è in seguito soffermato su alcune lacune evidenziate riguardo l’arrivo dei banchi scolastici e la carenza di personale insegnante dovuta alla necessità di ridurre il numero di studenti in aula e dunque “spezzettare” le classi. “Solo un atto di irresponsabilità poteva prevedere la riapertura al 14 in queste condizioni. Questo non è un paese serio – ha aggiunto – ma un circo equestre. Si è concentrata in una settimana l’apertura delle scuole, l’apertura dei seggi e anche il via al campionato di calcio. Non ci sono parole per il livello di dilettantismo che abbiamo riscontrato in questi mesi”.