Avellino - Dopo quasi quattro anni il Capitano Francesco Nicolò Pirronti lascia la Compagnia Carabinieri di Avellino per andare a comandare il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma. 32enne originario di Matera, laureato in Giurisprudenza, ha intrapreso la carriera militare nel 2007, frequentando i corsi regolari presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola di Ufficiali di Roma.

Inizia il suo percorso professionale da Ufficiale nel 2012 quale Comandante di Plotone della 1a Compagnia Allievi Marescialli presso la Scuola di Velletri per essere poi trasferito nel 2014 a Barletta dove ha retto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile. Approdato in Irpinia nell’ottobre del 2016, ha condotto numerose operazioni contro la criminalità, soprattutto incentrate sul contrasto ai furti, alle truffe e al traffico di droga.

Nel giugno del 2018 ha preso parte per circa sei mesi ad una missione di pace in Kosovo, con l’incarico di comandante della Polizia Militare. Il nuovo prestigioso incarico per il Capitano Pirronti conferma la tradizione positiva per la carriera di tutti gli Ufficiali che hanno comandato la Compagnia di Avellino.