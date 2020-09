Regionali 2020 – “Fare Democratico – Popolari” inaugura la sede del comitato elettorale

Nazzaro: “Avellino è il Capoluogo e avere qui una sede significa far partire un laboratorio di idee che può essere utile a rinnovare la partecipazione dei cittadini alla politica”

Avellino - È stata inaugurata oggi la sede di Avellino del Comitato Elettorale della lista “Fare Democratico – Popolari” in C.so Vittorio Emanuele II n. 88. All’incontro erano presenti i candidati Anna Nazzaro, Pino Rosato, Angelo Antonio Lanza e Nevicella Mattia. Presenti anche Ciriaco De Mita e Giuseppe De Mita.

«Con molto onore faccio parte di questa compagine. La mia candidatura con la lista “Fare Democratico- Popolari” è uno slancio naturale rispetto al mio percorso di vita e al mio impegno amministrativo – sostiene la candidata Nazzaro, vice sindaco del comune di Atripalda che ha poi aggiunto: «Da vice sindaco di Atripalda mi sono resa conto delle criticità che i singoli comuni vivono quotidianamente, Avellino è il Capoluogo e avere qui una sede significa far partire un laboratorio di idee che può essere utile a rinnovare la partecipazione dei cittadini alla politica. La mia delega alla Pubblica Istruzione mi ha permesso di confrontarmi con i bisogni e i desideri di generazioni diverse, dai più piccoli ai più grandi, e bisogna impegnarsi per garantire in primo luogo la sicurezza degli edifici scolastici, occupandosi di una formazione completa e offrendo delle opportunità per restare. La nostra è una compagine molto affiatata, caratterizzata da un profondo senso di lealtà, andiamo avanti insieme, facendo squadra e guardando a tutta l’Irpinia, avendone cura e mettendo a disposizione le nostre competenze e la nostra sensibilità perché questa provincia abbia un futuro migliore e sia parte di una Campania che sta finalmente bene».

Pungenti, invece, le parole dell’ex Presidente del consiglio Ciriaco di Mita in merito alle numerosissime liste che sostengono il Governatore uscente De Luca, ben 14: «Con De Luca vado d’accordo anche quando ci sono scalate diverse ma la mia convinzione è che rappresentanza deve avere come riferimenti il pensiero e la realtà. Non una quantità di persone, soprattutto se di qualità mediocre».