Regionali 2020 – Vecchione (FI): “Avellino è sempre più povera”

Anna Maria Vecchione di FI si presenta agli elettori con l'appoggio dell'onorevole Martusciello

Avellino - Si è tenuto oggi pomeriggio, presso l’Hotel de la Ville ad Avellino, la conferenza stampa in cui l’avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, candidata per “Forza Italia” alle prossime elezioni regionali, ha illustrato il suo programma elettorale spiegando le motivazioni che l’hanno spinta alla candidatura.

Presente all’incontro anche l’onorevole Fulvio Martusciello che, sostenendo la candidata e preoccupato per la certa grande affluenza di elettori al voto, ha con rigore affermato che: “Anna Maria e gli altri candidati si stanno impegnando in tutta la Provincia, sono quattro candidati in grande attività. Siamo fiduciosi per ottenere un gran risultato, tutti lavorano per votare Forza Italia, immagino anche Sibilia. Il tema vero è l’affluenza al voto: ci sono due giorni, è vero, ma si formeranno file chilometriche fuori ai seggi. In alcuni comuni ci sono anche tre schede a causa delle comunali quindi invitiamo gli avellinesi ad andare a votare presto dati gli assembramenti che potrebbero crearsi nel pomeriggio”.

Piene di ottimismo anche le parole della Vecchione che si rivolgono con molta attenzione soprattutto ai giovani e che portano con sé l’auspicata vittoria: ”Sono in campo per vincere altrimenti non ne avrei preso parte. Sicuramente è una lista forte, ricca di professionisti e personaggi che non vivono di politica, ma per la politica. Per l’Irpinia ci sono molti punti da affrontare. L’economia in Irpinia non esiste più, Avellino è diventata povera. Abbiamo soltanto promesse, parole, pubblicità di posti di lavoro. A mio avviso manca la materia prima: i giovani specializzati per affrontare certi tipi di lavori”.

L’avvocato Vecchione, “spinta dall’amore per la regione e dalla passione per la politica, quella vera e pulita” ha infine invitato ad appoggiare la sua candidatura: “Un impegno, il mio, che ha come obiettivo la rinascita di Avellino, dell’Irpina e della Regione Con Forza Italia mai più ultimi”.