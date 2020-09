In evidenza uno dei panorami più caratteristici del Tricolle

Ariano città della cultura. SìAmo Ariano nell’ambito del Patto Civico per Ariano con Marcello Luparella sindaco intende promuovere la valorizzazione dei musei, del castello e della tradizione della ceramica, una programmazione di eventi di spessore pensata per tutto l’anno e non soltanto in vista della realizzazione del cartellone estivo, identificare un possibile target di turisti e di pubblico da far confluire sul Tricolle, in relazione all’offerta enogastronomica e a quella legata agli eventi, studiare nuove opportunità di lavoro nell’ambito dei servizi culturali. Partendo dalle proposte culturali, allo studio nel programma amministrativo, la squadra di SìAmo Ariano ha realizzato una foto – cartolina promozionale della città. La foto ufficiale della lista è uno spot promozionale della città del Tricolle, che mette in evidenza uno degli scorci più caratteristici della città del Tricolle.