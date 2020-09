L’Irpinia ancora senza acqua

Ecco la lista aggiornata dei comuni anche oggi interessati dalla sospensione del servizio idrico

Come ben noto, nelle ultime settimane l’Irpinia è interessata da un’incessante emergenza idrica; da ieri la sospensione del servizio ha interessato anche alcune zone di Avellino e il disagio sembra persistere.

Difatti, l’Alto Calore, con apposito comunicato, ha reso noto che, causa ulteriore rottura della condotta adduttrice del diametro di 600 mm in agro di Candida, nella serata del 31 agosto 2020, l’erogazione idrica a servizio dei Comuni elencati è stata di nuovo sospesa. I lavori di riparazione sono terminati da poco e come già precedentemente rappresentato, stante la scarsa ricarica dei gruppi sorgentizi nel periodo invernale e la conseguente forte riduzione di disponibilità della risorsa idrica – che non consentono di ricaricare in tempi rapidi i serbatoi a servizio dei Comuni elencati – il normale ripristino dell’erogazione è previsto nella giornata di domani.

Di seguito i comuni interessati:

AVELLINO (Serbatoio Pennini e Picarelli)

MONTEFORTE

MERCOGLIANO

MUGNANO DEL CARDINALE

OSPEDALETTO D’ALPINOLO

PIETRASTORNINA

QUADRELLE

SIRIGNANO

SUMMONTE

SANT’ANGELO A SCALA

ROCCABASCERANA

PANNARANO

Si comunica inoltre che, causa disponibilità ridotta delle sorgenti di Serino e per forti assorbimenti idrici ai serbatoi comunali, anche ad Atripalda dalle ore 22.00 del 1 settembre alle ore 6.00 del 2 settembre, sarà sospesa l’erogazione idrica.