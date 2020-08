Da stamattina e fino a domani rubinetti a secco anche ad Avellino

L’Alto Calore con apposito comunicato ha reso noto che, causa rottura condotta adduttrice del diametro di 600 mm in agro di Candida, l’erogazione idrica ad Avellino e in altri dieci Comuni irpini è sospesa e i lavori sono in corso.

Difatti, stante la scarsa ricarica dei gruppi sorgentizi nel periodo invernale e delle conseguenti forti diminuzioni della risorsa idrica che non consentono di ricaricare in tempi rapidi i serbatoi a servizio dei Comuni elencati, il normale ripristino dell’erogazione idrica è previsto nella giornata del 01/09/2020.

I Comuni coinvolti sono i seguenti:

- AVELLINO (serb. Pennini e fraz. Picarelli)

- QUADRELLE

- OSPEDALETTO D’ALPINOLO

- PIETRSTORNINA

- MONTEFORTE IRPINO

- SIRIGNANO

- SUMMONTE

- ROCCABASCERANA

- MUGNANO DEL CARDINALE

- MERCOGLIANO

- S. ANGELO A SCALA

Clicca qui per il comunicato.