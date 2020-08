Sul posto i Vigili del Fuoco

Avellino – Subito dopo la mezzanotte di oggi 28 agosto, una squadra sempre dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta in via Rubilli, in centro città, per un incendio che riguardava un’autovettura in sosta.

Il pronto intervento ha permesso di spegnere le fiamme localizzate nel vano motore, ed evitare che le stesse si propagassero al resto del veicolo.