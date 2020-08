SìAmo Ariano ha organizzato una squadra composta da uomini e donne che rappresentano le diverse categorie sociali della città

Ariano – La squadra di SìAmo Ariano si presenta alla città.Una lista nuova di zecca che ha fondato su impegno e passione la scelta di partecipare alle prossime amministrative sostenendo il Patto Civico per Ariano con Marcello Luparella sindaco.«La lista SìAmo Ariano rappresenta la giusta sintesi tra esperienza e novità, tra maturità e freschezza. Una squadra di candidati con un’età media di 40 anni: professionisti, operai, mamme, pensionati, studenti. Persone vere per una lista vera. Tutti i nostri candidati sono entusiasti di dare un piccolo contributo, di mettere al servizio della cittadinanza le proprie esperienze, le proprie competenze,un pezzo della loro vita. I candidati di SìAmo Ariano vogliono lavorare affinché Ariano rinasca dalle ceneri e diventi la città ideale per crescere e vivere. Dunque, cuore e mente per Ariano!», così l’avvocato Luigi Marraffino,coordinatore della lista insieme a Guido Di Paola e a Gabriele Li Pizzi. Perché scegliere SìAmo Ariano? Spiega l’ingegnere Guido Di Paola:«E’ da troppo tempo che assistiamo alla lenta decadenza di Ariano; ci siamo abituati alle macerie dei terremoti, al disordine, al traffico caotico, alla trascuratezza; abbiamo cresciuto i nostri figli in questo contesto.E’ arrivato il momento di dire basta! E’ ora di stimolare un processo di cambiamento e di favorire un percorso di sviluppo per ricostruire il tessuto sociale lacerato, mitigare il fenomeno di emigrazione giovanile, recuperare il ritardo digitale, incentivare un maggior rispetto per la natura e per l’ambiente.Ariano può essere Città accogliente, aperta, civile, solidale e senza barriere. Tale sogno diventerà realtà grazie a questa squadra di candidati liberi, che hannoscelto il più grande impegno civile». Conclude l’ingegnere Gabriele Li Pizzi: «Ariano ha bisogno di persone che abbiano a cuore il futuro della città e siano munite di un bagaglio di competenze e capacità per affrontare e risolvere i problemi. E’ necessario investire le migliori energie per stimolare occupazione, mobilità efficiente, tutela dell’ambiente, buona sanità, spazi di aggregazione e socializzazione. Ho deciso dunque di mettermi a disposizione di questo progetto civico e della lista SìAmo Ariano, perché si tratta di una iniziativa fuori dalle sigle politiche di partiti ormai in fase di liquidazione».

ECCO I CANDIDATI