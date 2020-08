Regionali 2020- Michelangelo Ciarcia presenta la sua candidatura

Ciarcia: "Il PD è unito, resto al fianco dell'altocalore"

Avellino - Si è tenuta questa mattina presso la sede del PD di via Tagliamento la conferenza stampa con la quale Michelangelo Ciarcia, presidente della società altocalore, ha annunciato la sua candidatura tra le liste del Partito Democratico.

L’incontro è stato occasione per Ciarcia di illustrare le linee e le ragioni della sua candidatura: “La squadra che abbiamo composto è quella su cui il partito punta per una ricostruzione. Siamo fortemente determinati a dare il meglio di noi in questa campagna elettorale, abbiamo un gruppo coeso e senza lacerazioni, le quali ove fossero esistite sono state chiuse dalla mia candidatura. Siamo- prosegue Ciarcia- estremamente convinti del sostegno a De Luca, che è supportato anche dai sondaggi. Lo slogan che ci accompagna è “Uniti cambiamo l’Irpinia”, ed è quello che abbiamo intenzione di fare, lavorare unitamente”.

Ciarcia si concentra poi sul suo rapporto con la storica società altocalore: “Alla guida dell’altocalore mi sono impegnato in modo serio per risolvere alcune criticità. In questi due anni ho dato un impulso evidente e ho dato prova di essere una persona concreta. Conosco ciò di cui ha bisogno l’altocalore, e se dovessi essere eletto il mio impegno resterebbe al fianco di questa società per assicurare quel risanamento di cui ha bisogno. Bisogna dimostrare ai giovani che si può restare. Sotto il simbolo del PD saremo fortissimi”.