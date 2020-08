La candidata di Fratelli d'Italia apre la campagna elettorale

Avellino - Inaugurata quest’oggi, presso il Grand Hotel Irpinia la campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni regionali.

La capolista, Alessia Castiglione, è intervenuta assieme al questore della camera dei deputati, l’On. Edmondo Cirielli e al commissario regionale e provinciale di Fratelli d’Italia Antonio Iannone. Moderatori il presidente provinciale “Gioventù nazionale Avellino” Pellegrino Peluso, il portavoce di FI di Atripalda Antonio Prezioso ed il commissario di Ariano Irpino prof. Gherardo Marenghi.

La Castiglione ha aperto la campagna elettorale con queste parole: “E’ arrivato il momento di far parlare d’Irpinia a un giovane di trent’anni. E’ il momento di dare linfa vitale alla nostra terra con opere fattive. Bisogna dare dignità all’Irpinia. Noi stiamo facendo un lavoro costante per valorizzare ogni singolo comune della provincia. Dobbiamo far crescere questo progetto politico e ora speriamo di raccogliere i frutti di questa campagna elettorale”.