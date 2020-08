Todisco: "Bisogna rilanciare le aree interne"

Avellino - Questa mattina presso l’Hotel De La Ville, la lista “Democratici e Progressisti” ha avviato la propria campagna elettorale.

Oltre al capolista Francesco Todisco, a far parte della coalizione sono Maria Teresa Cipriano, Donato Cifrodelli e Nadia Santamaria.

A rompere il ghiaccio è proprio Todisco: “Democratici e Progressisti nasce dall’esigenza di recuperare uno spazio politico che stia a sinistra del Partito Democratico, ma che sappia avere con esso una interlocuzione fattiva ed autorevole. Siamo e saremo sempre leali con il presidente De Luca, che tanto ha fatto in questi anni per la Campania – conclude Todisco -, e non gli faremo mancare la nostra solidarietà sotto il profilo politico”. Todisco si concentra poi sul cruciale problema delle aree interne: ”Sono già stato presentatario di una mozione in Regione per proporre la manutenzione delle reti idriche di tutto il territorio irpino. Ci impegneremo affinché la mozione sia rispettata. Le aree interne sono una grande opportunità per il Paese, soprattutto in questa fase di convivenza con il Covid, perché consentono una distribuzione demografica sul territorio che consente di migliorare la vivibilità. Ovviamente, c’è bisogno di investimenti strategici, soprattutto sulle infrastrutture digitali che, soprattutto nelle province di Avellino e Benevento, sono molto deboli”.“

Prende in seguito la parola Maria Teresa Cipriano: “Dopo 20 anni dall’ultima esperienza ho scelto di tornare in politica. Sono stata attratta dalla prospettiva di produrre idee per l’irpinia. La cifra della nostra campagna elettorale è il dialogo e la pacatezza, siamo stanchi della politica ridotta a un continuo scontro. Nel nostro progetto la scuola è centrale, bisogna ripensare ad essa come al centro della società.

Conclude l’evento l’Arch. Nadia Santamaria: “Ho accettato la candidatura con l’obbiettivo di lavorare per le aree interne. Abbiamo intenzione di puntare allo sviluppo museale e turistico e a quello agroalimentare, oltre che al potenziamento delle infrastrutture e dei trasporti per quelle aree. E’ necessario dare alle nuove generazioni una speranza, una possibilità di scelta. Il nostro impegno è quello di mettere al centro della Campania l’Irpinia.