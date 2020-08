All’incontro era presente anche Fulvio Martusciello

Si è tenuta oggi pomeriggio, 24 agosto, presso Gamea Bar ad Avellino la conferenza stampa di Forza Italia per la presentazione dei candidati alle elezioni regionali della Campania. In corsa ci saranno: Tonino Aufiero, Anna Maria Vittoria Vecchione, Giovannantonio Puopolo e Stella Capriglione. All’incontro era presente anche Fulvio Martusciello, Commissario provinciale di Forza Italia di Avellino.

«Radicamento e competenze: sono questi gli elementi che hanno accompagnato la scelta di candidati di Forza Italia – ha dichiarato l’ex europarlamentare – Siamo un grande gruppo che lavorerà bene ed in sinergia. Le valutazioni ci dicono che il seggio è a portata di mano. La proposta di Forza Italia è una proposta equilibrata, grazie ai candidati che vivono per la politica». «La vera sfida dell’Irpinia è la ricrescita, non solo politica ma soprattutto economica – ha dichiarato il candidato Tonino Aufiero – Credo che la ricrescita passi attraverso una seria programmazione che veda al centro il territorio, le sue istanze, e dunque le politiche sociali, e le infrastrutture. Saranno queste le tematiche principali che bisognerà affrontare con grande determinazione ma soprattutto serietà».