Così il capolista in Irpinia con 'Lega Salvini Premier'

Ariano Irpino – “Il territorio, le comunità, prima di tutto”. Esordisce così Generoso Cusano, capolista in Irpinia con ‘Lega Salvini Premier’, in vista dell’appuntamento per le Regionali del 20 e 21 settembre. Domani sera l’ex assessore provinciale ai LLPP sarà presente alla convention di Salerno che aprirà ufficialmente la campagna elettorale di fine estate e lancerà nell’agone politico campano i candidati delle cinque province.

Cusano non nasconde l’emozione nonostante la lunga e solida esperienza politica maturata in ventisei anni di attivismo politico ai massimi livelli provinciali e amministrativi. “Siamo pronti a suonare la carica- ha aggiunto ancora Generoso Cusano-, e siamo motivati più che mai a estromettere questo Governo che non ha certo operato per le aree interne, anzi. Con De Luca l’entroterra irpino è stato completamente dimenticato anche in piena emergenza Covid-19. Il caso di Ariano, con una sanità ostaggio della politica e degli umori degli attuali governanti, è quanto mai emblematico. L’Irpinia intera merita attenzione e soprattutto rispetto. E noi abbiamo scelto di esserci, di impegnarci affinché il nostro territorio, finora assente e ai margini, torni centrale nel dibattito politico regionale”.

Sanità, viabilità, infrastrutture, agricoltura e rilancio dei comparti produttivi strategici sono i punti salienti dell’agenda politica di Generoso Cusano, candidato capolista con ‘Lega Salvini Premier’ per l’appuntamento del rinnovo del Consiglio Regionale della Campania.