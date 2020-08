Regionali 2020 – Aufiero (FI): “la vera sfida dell’Irpinia è la ricrescita”

All’incontro di oggi presenti anche l’onorevole Martusciello e Antonio Aufiero per la presentazione dei candidati irpini di FI alle elezioni regionali della Campania

Avellino - Si è tenuta oggi, presso il Gamea Bar Caffè ad Avellino, nei pressi di Piazza D’Armi, la conferenza stampa di Forza Italia per la presentazione di tutti i candidati avellinesi alle elezioni regionali della Campania. Nell’incontro presieduto dal Commissario provinciale di Forza Italia di Avellino, Fulvio Martusciello, si sono individualmente presentati i nostri possibili futuri rappresentanti a Palazzo Santa Lucia riportando con un breve intervento la propria storia personale, professionale, politica e amministrativa: Tonino Aufiero, Anna Maria Vittoria Vecchione, Giovannantonio Puopolo e Stella Capriglione.

Le parole dell’ex europarlamentare Martusciello, con fermezza e rigore, hanno subito indicato i principi cardine del loro programma: «Sono necessari consiglieri radicati sul territorio e capaci di rappresentarlo adeguatamente; Radicamento e competenze: sono questi gli elementi che hanno accompagnato la scelta di candidati di Forza Italia. Siamo un grande gruppo che lavorerà bene ed in sinergia. La nostra è una lista completamente rinnovata con candidati che non vengono dalla politica ma dal mondo del lavoro e che vivono per la politica e non di politica a differenza dei candidati di altre liste. Votare Forza Italia è il segnale di volere una politica nuova».

Antonio Aufiero, sindaco di Pratola dal 2007 al 2017, consigliere provinciale dal 2009 al 2013 e ancora consigliere di minoranza a Pratola dal 2004 al 2007 si è dichiarato particolarmente onorato di far parte di questa squadra: «La vera sfida dell’Irpinia è la ricrescita, non solo politica ma soprattutto economica. Credo che la ricrescita passi attraverso una seria programmazione che veda al centro il territorio, le sue istanze, e dunque le politiche sociali, e le infrastrutture. Saranno queste le tematiche principali che bisognerà affrontare con grande determinazione ma soprattutto serietà».

Non meno incisivo l’intervento dell’avvocato Annamaria Vittoria Vecchione che si è mostrata pronta a fornire, con estrema concretezza e professionalità, il suo contributo alla regione Campania soprattutto dal punto di vista giuridico: «Le problematiche da affrontare sono varie soprattutto ad Avellino centro che necessita di una rivalorizzazione; Avellino si presenta come una città povera e ciò determina la povertà dei paesi limitrofi e della provincia».

L’altro candidato alle Regionali 2020 per Forza Italia, Giovannantonio Puopolo, imprenditore turistico alberghiero di Ariano Irpino, si è dichiarato finalmente orgoglioso di far parte di una squadra completa in ogni ambito, sanitario, politico, giuridico e non solo. La volontà che unisce tutti è quella di cambiare la provincia di Avellino ormai abbandonata soprattutto negli ultimi cinque anni soprattuto nei campi della sanità, scuola e imprese. Con rilevante disapprovazione non ha potuto non far riferimento all’emergenza idrica che nelle ultime settimane sta creando disagi a gran parte dell’Irpinia: «Anche oggi rimasti senza acqua regalandola ad altre regioni che innaffiano il grano».

Orgogliosa e onorata di sostenere il programma regionale di FI è anche Stella Capriglione, medico specialista in ginecologia e ostreticia che, non meno degli altri candidati, mostra la forte volontà di portare cambiamento e rivoluzione: «Questa candidatura mi dà possibilità, attraverso le mie competenze, di dare il mio contributo in un momento storico cosi complesso soprattutto per le implicazioni economiche che stiamo subendo in questi ultimi mesi».