Denunciate tre persone

Moschiano - Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, finalizzati anche a garantire il rispetto dell’ambiente, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio.

Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri della Stazione di Quindici hanno denunciato tre persone del Vallo di Lauro ritenute responsabili, a vario titolo, di violazioni in materia edilizia.

In particolare, i Carabinieri accertavano che i predetti, in assenza delle prescritte autorizzazioni, stavano procedendo alla ristrutturazione di un edificio di Moschiano, ubicato in un’area sottoposta a vincolo sismico e considerata a elevato rischio frana. Alla luce delle evidenze emerse, l’attività del cantiere veniva sospesa e a carico dei tre è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.