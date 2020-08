Ciriaco e Giuseppe De Mita introducono i candidati Rosato, Nazzaro, Lanza e Nevicella.

Avellino- Si è tenuta stamattina, presso la sala lilla dell’Hotelle de La Ville di via Palatucci, la conferenza stampa di presentazione dei candidati irpini per la lista “Fare Democratico- Popolari”.

L’evento ha visto la partecipazione degli on.li Ciriaco e Giuseppe De Mita e dell’Avv. Giosy Romano.

Questi i nomi dei candidati in corsa per le prossime elezioni regionali: Pino Rosato, ex direttore generale dell’azienda Ospedaliera Moscati, Anna Nazzaro, attuale vicesindaco di Atripalda, Rocco Lanza, attuale sindaco di Flumeri e Mattia Nevicella, ex amministratore di Calabritto.

Ad introdurli è stato Giuseppe De Mita: “Abbiamo provato a mettere insieme esperienze politiche affini, comuni, che devono ricollocarsi nella parte vincente. Dopo la vicenda Covid, la situazione politica è mutata: in un contesto come quello che stiamo vivendo o si ricostruisce la politica, o rischiamo di rincorrere gli individui e il loro breve tragitto di consenso nella pubblica opinione. I candidati che abbiamo proposto sono persone innanzitutto inclini al dialogo.”

A prendere la parola successivamente è Ciriaco De Mita: “La rappresentanza è data dal pensiero condiviso. Il pensiero egemone deve unire e deve essere la somma dei singoli pensieri. Dobbiamo compiere il lavoro di mettere insieme la comunità.” Il presidente ha poi dedicato un passaggio all’attuale momento politico del nostro paese: “A leggere le cronache di questi giorni resto sconvolto perché non c’è uno che spieghi un’idea. Ci sono gli schieramenti che solitamente vengono scelti per convenienza non per pensiero. Quando ruppi con il Partito Democratico, gli anticipai una fine ingloriosa perché un partito senza pensiero non ha futuro; basta guardare il Partito Democratico in Irpinia, non è brillante. Quelli che ci vanno lo fanno per convenienza, ma la politica è altra cosa. De Mita chiude il suo intervento parlando del presidente della Regione Vincenzo De Luca: “Abbiamo avuto un lungo dialogo. Non abbiamo la stessa visione, ma convergiamo nella stessa direzione. Era nostro intento fare una campagna elettorale in cui io recuperavo il pensiero popolare, che è l’unico che ancora esiste ed ha una sua validità, lui avrebbe dovuto ripensare la storia della sinistra che non può essere riproposta con la memoria del passato”.

Chiude l’evento l’avv. Giosy Romano: “Mi sento a casa mia perché condivido un percorso. Le azioni devono essere conseguenza del pensiero come spiega Ciriaco De Mita, e questo percorso certamente lo è. Le due anime presenti nella lista hanno un percorso in comune”.