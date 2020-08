Paternopoli

– “Vogliamo impegnarci per l’Irpinia in Consiglio regionale. Lavoreremo per questa terra che deve risorgere. Dobbiamo riportare nelle nostre comunità i giovani che sono andati via. È necessario creare condizioni di crescita per il territorio, invogliando le imprese ad investire, ma anche una forte attenzione verso l’agricoltura che può dare occupazione ed economia”. Lo ha detto la dottoressa Adele Nigro, candidata alla Consiglio regionale della Campania con Noi Campani, intervenendo a Paternopoli ad un incontro elettorale alla presenza del segretario provinciale Ciro Aquino e del coordinatore dell’Alta Irpinia, Antonio Della Porta.