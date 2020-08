Lo schieramento del governatore uscente

Avellino – Presentate quest’oggi le liste della circoscrizione provinciale di Avellino per le prossime elezioni regionali del 20-21 settembre 2020.

Il centrosinistra in Campania è compatto sulla figura del governatore uscente Vincenzo De Luca, che avrà al suo fianco, per la provincia di Avellino ben 15 liste per un totale di 60 candidati.

Di seguito l’elenco dei contrassegni della coalizione e dei candidati :

PARTITO DEMOCRATICO

Rosetta D’Amelio Maurizio Petracca Michelangelo Ciarcia Antonella Meninno

DE LUCA PRESIDENTE

Carlo Iannace Eliana Visone Giulio Belmonte Irene Masciola

CENTRO DEMOCRATICO

Maria Grazia Solimine Stefano Farina Piero Petroccione Francesca Fabbiano

CAMPANIA LIBERA

Sabino Basso Katia Di Pietro Elisabetta Graziano Giovanni Luigi D’Avanzo

+ CAMPANIA

Amalia Leo Manlio Lomazzo Angelo Di Pietro Stefania Russo

DEMOCRATICI E PROGRESSISTI

Francesco Todisco Maria Teresa Cipriano Nadia Santamaria Donato Cifrodelli

ITALIA VIVA

Enzo Alaia Stefania Siano Antonello Cerrato Giuseppina Castellano

FARE DEMOCRATICO

Pino Rosato Anna Nazzaro Nevicella Mattia Angelo Antonio Lanza

LIBERALDEMOCRATICI CAMPANIA POPOLARE

Sabrina Arbucciu Antonio Bossone Wilma Esposito Giampaolo Candela

NOI CAMPANI

Guerino Gazzella Mafalda Galluccio Bruno Aliberti Adele Nigro

PER LE PERSONE E LA COMUNITA’

Gianluca Guida Francesca Masucci Angela Abruzzese Nicola Campanile

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Edmondo Marra Maria Elena De Gruttola Peppino Romano Silvano Nappi

EUROPA VERDE

Luigi Tuccia Michela Caccaviello Andrea Carrabs Rosa Cilio

DAVVERO- PARTITO ANIMALISTA