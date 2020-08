Corto e a capo 2020: ultimi appuntamenti a Venticano e Montemiletto

Sabato 22 e domenica 23 agosto

Il Covid, il letargo e la rinascita, realizzato come ogni anno nel workshop del festival. Apertura e intervalli musicali con Cinema Classics: un viaggio tra le colonne sonore in compagnia di Valentina Fedullo (voce) e Francesco Lombardi (Piano). Durante la serata negli spazi della Cavea ci sarà l’installazione artistica “ Terre di Luce” di Walter Giovanniello. Sarà ancora visibile la mostra fotografica RETRA – terra in movimento (di autori vari): Immagini a quarant’anni dal terremoto del 1980, tratta dalla mostra fotografica del Comune di Valva (SA). Nei giardini delle Cavea, per i più piccini un corner di proiezioni per Bambini. Sabato 22 e domenica 23 agosto sono i due ultimi giorni di Corto e a Capo, che si svolgeranno a Venticano e Montemiletto. Sabato 22 ultimo appuntamento a Venticano con le proiezioni di corti fuori concorso in Irpinia Carpet, le premiazioni definitive con i voti della giuria popolare e tecnica. Significativa la proiezione del documentario partecipato, realizzato come ogni anno nel workshop del festival. Apertura e intervalli musicali con Cinema Classics: un viaggio tra le colonne sonore in compagnia di Valentina Fedullo (voce) e Francesco Lombardi (Piano). Durante la serata negli spazi della Cavea ci sarà l’installazione artistica “ Terre di Luce” di Walter Giovanniello. Sarà ancora visibile la mostra fotografica RETRA – terra in movimento (di autori vari): Immagini a quarant’anni dal terremoto del 1980, tratta dalla mostra fotografica del Comune di Valva (SA). Nei giardini delle Cavea, per i più piccini un corner di proiezioni per Bambini. Domenica 23 appuntamento finale sulla Terrazza del Ludovico Van di Montemiletto con la presentazione del libro Da domani mi alzo tardi di Anna Pavignano, sceneggiatrice storica dei film di Massimo Troisi, che racconta in questo libro la sua amicizia con Massimo. Gran finale con il Drive in in Piazza Mercato, con proiezione dei corti vincitori e nottata dedicata ai corti horror e fantasy.