A Volturara, sfida tra Di Meo, Manganaro e Di Feo

Volturara Irpina - In vista delle imminenti elezioni amministrative che si terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre, i dodici comuni irpini chiamati al voto hanno presentato stamattina le liste ufficiali.

A Volturara Irpina sono tre le liste in gioco. A contendersi la fascia tricolore sono Genuino Di Meo con “Lista Nuova Primavera”, Nadia Manganaro con “Lista Uniti per Volturara” che vede la presenza del sindaco uscente e Antonio Di Feo con “Lista alleati per Cambiare”

Di seguito le liste:

LISTA NUOVA PRIMAVERA

Candidato sindaco: Genuino Di Meo

Candidati Consiglieri:

Emanuele Candela

Pasquale Di Meo

Pietro Marino

Mauro Mele

Diego Meo

Maria Meo

Mario Meo

Antonello Monzione

Salvatore Risoli

Stefania Sabatella

Giuseppe Stoppiello

Deliana Zirpolo

LISTA UNITI PER VOLTURARA

Candidato sindaco: Nadia Manganaro

Candidati Consiglieri:

Tania Calabrese

Antonio Cerrone

Ilaria De Feo

Salvatore Dell’Angelo

Emilio Del Percio

Vittorio Feo

Domenico Michele Lomazzo

Luca Monzione

Katia Pasquale

Enrico Sarno

Franco Sarno

Marino Sarno

LISTA ALLEATI PER CAMBIARE

Candidato sindaco: Antonio Di Feo

Candidati Consiglieri:

Eleonora Catarinella

Eugenio Di Feo

Enrico De Meo

Sonia Manganaro

Salvatore Marra

Fabrizio Monzione

Fabio Sarno

Luca Volpa