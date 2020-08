Le parole del Sindaco Emanuele Aufiero

Pratola Serra - Con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 10/08/2020, l’Amministrazione Comunale di Pratola Serra ha preso atto del recesso della Società Progresso soc. coop. Produzione e lavoro a.r.l. dall’atto convenzionale rep. 1306 stipulato in data 19/06/2008, con il quale si affidata alla società la gestione degli impianti sportivi di Pratola Serra. Si apre, così, una nuova fase durante la quale l’Amministrazione Comunale penserà ad un nuovo utilizzo degli impianti e ad una forma di gestione per promuovere e consolidare le strutture sportive di Pratola Serra, che costituiscono un vanto per il paese, invidiate in tutta la provincia. Si intende tutelare nel contempo le professionalità di chi in questi anni è stato impegnato nell’erogazione dei servizi, garantendo un’ottima tenuta degli impianti.

“Ringraziamo la Società Progresso soc. coop. Produzione e lavoro a.r.l. per questi anni di gestione degli impianti sportivi del Comune di Pratola Serra”, commenta il Sindaco Emanuele Aufiero. “E’ stato garantito un ottimo servizio, reso dalla buona tenuta delle strutture e dalle opere di ammodernamento che hanno permesso di accogliere anche competizioni sportive importanti. Il nostro obiettivo permane quello di continuare nell’opera di valorizzazione degli impianti, promuovendo lo sport, anchecon forme di collaborazione per iniziative di elevato livello agonistico”.