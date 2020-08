Sul posto i Vigili del Fuoco

Montefalcione - I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 12’00 di oggi 21 agosto, sono intervenuti a Montefalcione in via Roma per un incendio che ha interessato un locale adibito a deposito, con al suo interno materiale vario ed un’autovettura.

Il pronto intervento ha permesso lo spegnimento delle fiamme, evitando che le stesse si propagassero ad altri ambienti, consentendo di salvare il veicolo portandolo all”esterno. Nessuna persona è rimasta coinvolta.