Il Sindaco Gentile e l'Assessore Di Pietro: La valorizzazione de nostro borgo medievale passa attraverso l'arte e la musica

Guardia Lombardi - Cresce l’attesa per i prossimi due appuntamenti del cartellone di eventi “MedievalArte”, progetto promosso dal Comune di Guardia Lombardi e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014-2020, con la Direzione Artistica di Carmen Loiola.

Il cartellone di eventi saluterà l’estate Guardiese con lo spettacolo delle “Fontane Danzanti”, in cui saranno simulati i quattro elementi della natura – aria, acqua, terra e fuoco – che si terrà il 26 agosto (ore 21 in Piazza Vittoria), mentre il 27 agosto (sempre ore 21 in Piazza Vittoria) serata di musica con Fausto Leali, grande nome della scena artistica italiana, che concluderà la rassegna.

“Siamo particolarmente soddisfatti - affermano il Sindaco Antonio Gentile e l’assessore alla cultura Elvira Di Pietro - del risultato ottenuto per il primo evento della rassegna e, dunque, riproponiamo, con orgoglio e convinta tenacia, questo secondo evento del progetto, finanziato totalmente con fondi del POC 2014/2020 della Regione Campania, che mira, qui ancor più, a valorizzare e promuovere un borgo di origini medievali e dal fascino accattivante per storia, cultura, architettura e tradizione enogastronomica, in una cornice territoriale e paesaggistica davvero straordinaria. Rinnoviamo pertanto il nostro grazie alla Regione Campania, alla impeccabile Direzione Artistica e a quanti altri si sono adoperati per la buona affermazione del progetto MedievalArte e confidiamo che, dopo il lockdown, la partecipazione del pubblico possa essere ampia e gioiosa, ovviamente nell’assoluto e rigoroso rispetto delle norme per la protezione personale anti-Covid”.

Entrambi gli appuntamenti sono organizzati secondo le vigenti normative anti-Covid, fino ad esaurimento posti (200 i posti disponibili).