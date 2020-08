(R)Esistiamo – Contagiati dalla Cultura. Sabato 22 e domenica 23 alle ore 21.00 appuntamento con “Alceste in Blues”

Libero riadattamento de "Il Misantropo" di Molière

San Michele di Serino – “Non è un testo semplice quello de “Il Misantropo”. Louis Jouvet, grande attore francese, dopo trent’anni di carriera, non si sentiva ancora pronto nell’interpretare Alceste” – spiega Nicola Mariconda, attore e regista dello spettacolo -

“Alceste è una figura monumentale, paragonabile ad Amleto. Entrambi riflettono sul senso della vita e di come essa viene condizionata dai comportamenti della società e come, di riflesso, cambia il nostro modo di essere. Il motivo dell’aver scelto questo testo è sempre l’esigenza di raccontare non solo una storia, ma di raccontare le sensazioni che già nel 1660, anno in cui è stata scritta l’opera, Molière trovava importanti e che noi, a distanza di 400 anni, troviamo attuali più che mai.

Alceste è un uomo che con coscienza guarda a questa società e lo fa in maniera molto malinconica.

Alceste è un puro d’animo, non lo fa per dispensare consigli. In tutto questo, il Blues prende vita direttamente dai pensieri del protagonista riempiendo quei silenzi già pregni di significato.