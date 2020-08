L'Assessore all'ambiente, Annachiara Coppola: "Un altro step importante che rende sempre più concreto il nostro impegno per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini"

Mercogliano - Installati in città 9 contenitori per la raccolta e lo smaltimento degli oli esausti di origine domestica:nel parcheggio piscina comunale, a Capocastello nell’area adiacente al bar, in via Matteotti nell’area adiacente alla villa comunale, a Torelli nei pressi della scuola e nell’area antistante la villa comunale, a Torrette nei pressi del centro sociale Campanello, nell’area davanti l’attività commerciale Boggia lampadari e di fronte Chiesa S.Maria Assunta, a Piazza Municipio. E’ necessario far raffreddare l’olio, versarlo in una qualsiasi bottiglia di plastica e gettare la bottiglia all’interno degli appositi contenitori.