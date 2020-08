Disposto l'obbligo di isolamento fiduciario per chi rientra dall'estero pena sanzione di 1000 euro

In considerazione dei nuovi casi di contagi relativi a cittadini rientrati da viaggi all’estero, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza che rende obbligatoria la quarantena automatica per i cittadini che rientrano in Regione.

E’ fatto dunque obbligo di osservare l’isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro, nelle more dell’esito delle indagini di laboratorio effettuate dalla competente ASL. Il regime di isolamento domiciliare fiduciario viene meno all’atto dell’eventuale esito negativo degli esami, Pertanto è fatta raccomandazione a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che, nei 14 giorni antecedenti alla data del presente provvedimento, abbiano fatto rientro da viaggi o vacanze all’estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, di contattare il Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi a test sierologico e/o tampone e di osservare l’isolamento fiduciario fino ai relativi esiti, a tutela della propria salute e della incolumità dei propri parenti e conoscenti.

Si specifica, infine, che chi viola l’isolamento incorrerà in sanzione pecuniaria di mille euro.

Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza.