"Se dovesse vincere il sì al Referendum costituzionale la nostra provincia rischierebbe seriamente di non eleggere alcun parlamentare. Il motivo è che la riduzione dei seggi prevista taglia fuori i territori e le piccole comunità senza intervenire seriamente sulla diminuzione dei costi della politica. A fronte di un risparmio dello 0,007 % della spesa pubblica nazionale l'Irpinia perderebbe la possibilità di far sentire la propria voce in Parlamento" . Lo dichiara, in una nota, il segretario irpino di Noi Campani, Ciro Aquino.

“Occorre scegliere – aggiunge -, allora, se essere rappresentati adeguatamente o risparmiare. Il risparmio va sì operato, ma su mille altri apparati dello Stato come i privilegi dei grandi burocrati statali senza per questo colpire la rappresentanza democratica. Un’altra conseguenza in caso di vittoria del sì sarebbe l’indicazione dei candidati direttamente dalle segreterie romane dei partiti e la cancellazione delle cosiddette carriere “dal basso”, che partono cioè dalle realtà periferiche. L’Irpinia – prosegue ancora Aquino - deve tornare ad esprimere uomini che hanno rappresentato con autorevolezza le istanze delle comunità ai massimi livelli delle istituzioni, ma per fare questo il primo obbiettivo è combattere l’accorpamento e la sudditanza dei nostri territori alle altre realtà campane”.