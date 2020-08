Rita Labruna si presenta

«Ho accettato la candidatura per le regionali, con la lista "Terra che guiderò nel collegio di Avellino» , Rita Labruna si presenta in vista della prossima tornata elettorale. «Sarà una campagna elettorale difficile – dice la candidata – e in un contesto completamente diverso da ricostruire e ripensare nel tempo della pandemia».

«Attraverserò i territori della mia terra, l’Irpinia, incontrerò le persone e lo farò con molta umiltà, ascoltando le istanze di ognuna. Porterò con me, come e dove sarà possibile fare iniziativa, la canzone dei Malaoria - Le scuse non bastano più – scritta da una generazione che sta vivendo sulla propria pelle la precarietà. La questione ambientale, non può essere scissa da quella sociale ed economica».