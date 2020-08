Avellino – Nuova Ordinanza per la limitazione delle attività per asporto di bevande alcoliche da parte del sindaco

Festa rilancia le misure per il contenimento del virus: sanzioni dai 400 ai 1000 euro per i trasgressori

Avellino – Nuova ordinanza per arginare i fenomeni di assembramento. Il sindaco, Gianluca Festa, ha emesso una ordinanza riguardante la vendita di alcolici per le giornate di venerdì, sabato e domenica fino al prossimo 7 settembre. Per i trasgressori multe da 400 a 1000 euro. Se la trasgressione sarà riconducibile ad una attività commerciale anche l’esercente potrebbe essere punito con la chiusura della stessa per un minimo di 5 giorni fino ad un massimo di 30.

Per vedere l’ordinanza clicca quiOrdinanza n. 325 del 12 agosto 2020. (1)