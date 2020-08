La Prefettura di Avellino comunica le disposizione per la presentazione delle candidature in vista delle prossime elezioni regionali e comunali

La Prefettura di Avellino comunica attraverso una nota pubblicata sul sito istituzionale che le liste e le candidature afferenti alle prossime elezioni regionali e comunali di domenica 20 e lunedì 2 1 settembre 2020 dovranno presentarsi dalle ore 8 antimeridiane alle ore 20 di venerdì 21 agosto 2020 e dalle ore 8 della mattina alle ore 12 di sabato 22 agosto 2020 e dovranno essere rispettivamente prodotte, complete della documentazione prevista dalla legge, ai seguenti Uffici:

LE CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA alla cancelleria dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli, all’uopo allocata presso la Biblioteca Girolamo Tartaglione – Nuovo Palazzo di Giustizia. I delegati al deposito dovranno accedere esclusivamente dall’ingresso pedonale di Piazza Porzio – Centro Direzionale, ove idonea segnaletica ne indicherà il percorso. Le su ccessive attività di competenza d ell’Ufficio Centrale Regionale proseguiranno n ei locali della stessa Corte di Appello di Napoli siti n ella Torre A, al 24° piano, stanza 24;

LE LISTE PROVINCIALI DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO REGIONALE per la circoscrizione elettorale provinciale di Avellino alla cancelleria dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Avellino;

LE LISTE E LE CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI dei dodici Comuni della provincia interessati e, cioè, Andretta, Ariano Irpino, Calitri, Castelfranci, Cervinara. Luogosano, Prata di Principato Ultra, Quadrelle, Quindici, San Mango sul Calore. Sorbo Serpico e Volturara Irpina all’ufficio di segreteria delle residenze municipali.

Per maggiori notizie di dettaglio sulla presentazione delle liste e delle candidature, si informa che sul sito di questa Prefettura www.prefettura.it /avellino nell’area dedicata alle “ELEZIONI 2020″ sono consultabili le pubblicazioni recanti le “Istruzioni per la presentazione e l ‘ammissione delle candidature” relative sia all’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania (in “ELEZIONI REGIONALI”) sia all’elezione diretta del Sindaco e del Con siglio comunale (in “E ZIONI COMUNALI”).

