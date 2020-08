L'evento alle 19.00 ad Ariano Irpino

Venerdì 7 agosto 2020 alle ore 19 ad Ariano Irpino verrà inaugurato il comitato elettorale della candidata al Consiglio Regionale della Campania Maria Elena De Gruttola, candidata per la circoscrizione di Avellino e provincia. Per l’inaugurazione saranno presenti: Antonia Willburger assessore alla Cultura del Comune di Salerno, Michele Tarantino segretario regionale del Partito Socialista Italiano ed Enzo Maraio segretario nazionale del Partito Socialista Italiano. Introduce Giuseppe Romano segretario provinciale PSI e candidato alle elezioni regionali. Siete tutti invitati a partecipare. Sede del Comitato Elettorale: via D’Afflitto Ariano Irpino (adiacente Auditorium Comunale).