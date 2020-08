In diretta con la senatrice Angrisani per parlare di scuola

Secondo appuntamento con ConversAZIONI, la rubrica on line ideata e curata da Carmen Bochicchio, candidata al Consiglio regionale della Campania per il MoVimento 5 Stelle.

“Dopo l’ottimo riscontro della prima diretta dalla mia pagina Facebook sul tema importantissimo delle Partite Iva, stavolta ho pensato di approfondire la questione Scuola alla luce di quanto è accaduto nel periodo del lockdown e soprattutto in vista della ripresa di settembre. A parlarne con me la senatrice del M5S Luisa Angrisani, componente della Commissione Istruzione Pubblica”, dichiara Bochicchio.

“E’ notizia di oggi il via libera al Protocollo di Sicurezza varato dal Ministero dell’Istruzione, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, a garanzia della salute degli studenti, dei docenti e di tutto il personale. La scuola ha bisogno di risposte chiare e di risorse per continuare ad essere l’ente formativo per eccellenza dei futuri cittadini”, conclude Bochicchio.

Appuntamento, quindi, domani venerdì 7 agosto, alle ore 17.30 sulla pagina pubblica Facebook di Carmen Bochicchio (https://www.facebook.com/CarmenBochicchioM5S).