Pd, Vignola chiarisce: Michelangelo Ciarcia è l’unico candidato di Area Dem per le regionali. Palladino parla a titolo personale

Solofra - Questa mattina abbiamo appreso dai giornali che la dottoressa Nancy Palladino, assessore alle politiche sociali del Comune di Atripalda e Presidente del Piano di Zona Sociale A5, avrebbe dato la propria disponibilità a candidarsi per il Consiglio Regionale sotto il simbolo del Pd, come espressione di Area Dem. Una sortita che desta sorpresa ed imbarazzo, posto che Nancy Palladino ha sostenuto pubblicamente, nell’ambito di un’assemblea democratica, la candidatura di Michelangelo Ciarcia in piena armonia con tutta la componente, e che appare

incomprensibile per le argomentazioni addotte. Avverto la necessità di chiarire che l’amica Nancy Palladino ha detto quel che ha detto a titolo personale, senza alcuna condivisione e senza alcun confronto. La nostra componente rivendica il diritto dovere di esprimere per le elezioni regionali quella che riteniamo essere, in questo momento, la migliore candidatura possibile, senza alcuna subalternità, nell’interesse del Partito democratico, in ragione di un percorso ormai decennale di coerenza e di appartenenza, in ragione di una storia di servizio alla causa del Pd e del Centrosinistra. Una storia che altri non possono rivendicare.