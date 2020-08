Avellino, Mastella al Viva Hotel per la presentazione delle liste di “Noi Campani”

Mastella: " Bisogna cogliere l'occasione dei fondi europei per restituire dignità alle aree interne"

Avellino- Quest’oggi, presso la sala congressi del Viva Hotel di Via Circumvallazione si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della lista irpina di “Noi Campani” alla presenza del leader nazionale di partito, Clemente Mastella.

“Mai più periferia: lo sviluppo dell’irpinia e delle aree interne della regione”. Questo il tema dell’incontro, in cui lo stesso Mastella ha introdotto i 4 candidati provinciali: l’avvocato arianese Guerino Gazzella, la dottoressa di Montella Adele Nigro, la professoressa di Montefalcione Tina Pagliuca e il medico di Montoro Bruno Aliberti.

A prendere per primo la parola è proprio il sindaco di Benevento. “Bisogna rimettere sulla mappa le aree interne- dice Mastella- per bilanciare la doppia centralità recentemente creatasi in Campania con Salerno e Napoli. Per fare ciò è necessario avere amministratori che siano in grado di gestire i fondi europei, occasione di rilancio per queste terre assolutamente da non perdere.” Tra le priorità di Mastella anche lo smart work e la riqualificazione dell’edilizia popolare. “Con il lavoro da remoto i nostri talenti possono avere opportunità importanti pur non abbandonando le loro terre; per permettere questo bisogna potenziare la tecnologia delle nostre reti locali. Quanto agli inquilini delle abitazioni popolari, bisogna restituire dignità a queste persone e proporre un piano d’intervento per la riqualificazione di quelle aree”.

Interviene poi Guerino Gazzella riassumendo alcuni dei suoi progetti per l’Irpinia. “Siamo un movimento di moderati che si contrappone ai populisti e sovranisti”, ha spiegato. “Vogliamo dire la nostra sui grandi temi della regione: Salute, lavoro e mobilità. Bisogna potenziare la sanità, vanno riqualificati gli ospedali, ma va potenziata la medicina domiciliare. Penso poi all’assillante problema del lavoro: I nostri giovani sono costretti ad andare via mentre oltre 30mila lavoratori sono in cassa integrazione. Sarà necessario investire con risorse a fondo perduto alle piccole e medie imprese, lavoratori autonomi, partite Iva anche attraverso l’utilizzo programmatico dei fondi europei. Bisogna infine sburocratizzare e potenziare il settore della mobilità e del trasporto per tornare con orgoglio ad essere, noi irpini, protagonisti della politica regionale e nazionale”.

Prende poi la parola la Dottoressa Nigro, che pone l’accento sul grave momento di crisi in corso e sulle possibili vie percorribili per una rapida uscita: “Nella crisi epocale che viviamo tra disoccupazione e spopolamento è ridicolo dover sentire le forze politiche che vivono ancora di promesse.Bisogna parlare delle cose concrete, cogliere l’opportunità che l’Europa ci offre. Serve ridare speranza ai giovani e renderli autonomi, è necessario che questa stagione politica sia all’insegna della solidarietà.”

Chiude l’intervento il presidente provinciale Rauseo, invitando alla sinergia anche in vista delle elezioni provinciali successive alle prossime regionali.