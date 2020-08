Ritorna ad Auletta “Miss Lusso”, il fascino della bellezza

Conduce la serata lo speaker radiofonico Benny Ronca

Auletta (SA) – Si è svolta sabato 01 agosto 2020 la prima tappa di ripresa dopo lo stop forzato dall’emergenza covid 19 del tour di “Miss Lusso”, voluta fortemente dal patron Dario Marena. La prima tappa di questa ripresa si è svolta ad Auletta, piccolo comune della provincia di Salerno, votato da sempre all’accoglienza e all’ospitalità. Lo scenario è stato il locale “the Mode” di Manuel Giachetta, immerso nel verde della pineta di Auletta in via Largo Braida. – “Punta a conquistare la luna se non ci sarai riuscita/o avrai comunque vagabondato tra le stelle” –(Les Brown), citazione a cui Dario Marena si è ispirato, per spiegare la sua idea di crescita e di occasione per ognuno dei partecipanti degli eventi di “Miss Lusso”, che vuole dare a tutti la possibilità di sfilare in un concorso che declina l’idea di bellezza in molteplici sfumature.

A condurre l’evento Benny Ronca, presentatore di eventi, conduttore televisivo e radiospeaker che ha esordito con le raccomandazioni a tutti i presenti sull’importanza di attenersi alle prescrizioni anti covid-19. La serata, dopo i saluti a tutti gli intervenuti, è iniziata con la spiegazione tecnica del regolamento e delle cinque categorie “Miss Lusso” in gara: baby, miss, mister, over, coppie. La sfilata di presentazione di tutti gli iscritti alla gara li ha visti esordire in passerella in abito sportivo. Le successive passerelle hanno visto i protagonisti sfilare in vari temi. Il presentatore Benny Ronca insieme a Miriam De Marco, coordinatrice e scenografa di “Miss Lusso”, hanno presentato la giuria, composta da: Pessolano Pietro (sindaco di Auletta), Gagliardi Antonio (presidente associazione), Perretta Francesco (vicesindaco di Salvitelle), Addesso Antonio (vicesindaco di Auletta), Casciano Antonio (fotografo), Marena Carla (irpinia24.it), Cavallo Maria Teresa (hair stylist), Lupo Marianna (hair stylist), Romano Linda (hair stylist), Biancullo Stefania (rappresentante moda), Grimaldi Concetta (imprenditrice, appassionata di moda); che, intervenuti, hanno espresso tutti il parere favorevole di promuovere iniziative di questo tipo che offrono l’opportunità anche ai territori coinvolti di farsi conoscere da un più ampio pubblico, oltre che dare l’occasione ai partecipanti di realizzare un piccolo sogno.

I rappresentanti politici presenti, intervenendo, hanno tutti promosso il territorio ricordando le note grotte di Pertosa/Auletta, sito ipogeo di grande interesse turistico, geo/speleologico e archeologico, per la particolare caratteristica che un tratto della grotta è percorribile in barca e per la scoperta archeologica della presenza di palafitte di età paleolitica e neolitica. Territorio conosciuto anche per la produzione di un particolare e unico “carciofo bianco”, prodotto nei soli comuni di Auletta, Caggiano, Pertosa, Salvitelle.

Ritornando alla serata scopriamo i risultati e le premiazioni: prima classificata “Miss Lusso”, Chiara T. , Auletta (coroncina donata da Pikkatosa gioielli, Caserta), intervistata, dichiara – “Che dire? Ogni volta che si gareggia si mescolano paure, timori e vergogna (soprattutto quando sfili in casa) di non essere al top, non pensavo di vincere, è stato un tocco al cuore sentirmi chiamare e come diceva l’hair stylist Marianna Lupo, almeno quella sera ti senti meglio, è un’affermazione di te, più esteriore che interiore ma che fa bene alla costruzione di sé, è un’esperienza che aiuta a crescere” – ; Prima classificata “Miss Lusso Junior”, Giada di L., Battipaglia – “E’ sempre emozionante sfilare, per me sono le prime esperienze e ne ho di cose da imparare, mi piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo, fare la fotomodella o la velina. La serata è stata piacevole e lo staff è molto bravo” - ; “Miss Lusso Over”, Maria Antonella C., Auletta; primo classificato Mister Lusso, Fabio C. Napoli, – “Miss Lusso è stata una bellissima esperienza per me e la mia ragazza. Ho trovato un ambiente piacevole, la location nella pineta ha creato un’atmosfera perfetta per la sfilata. I ragazzi dello staff sono stati cordiali e disponibili, la coreografa bravissima, ci ha insegnato come muoverci, con gli altri partecipanti si è creato un bel rapporto che ci ha permesso di divertirci sfilando. Vincere la fascia di “Mister “Lusso” è stato bellissimo, ho acquisito autostima e fiducia in me stesso, ma vincere la fascia di coppia con la mia ragazza è stato di gran lunga migliore, perché ho avuto la dimostrazione che la nostra sintonia sia arrivata alla giuria e al pubblico. Infine un ringraziamento speciale va all’organizzatore dell’evento Dario Marena che ha preparato tutto in maniera eccellente, dandoci la possibilità di sfilare nel migliore dei modi, facendoci entrare in un mondo da noi sconosciuto” - ; Primi Classificati “Coppia Lusso”, Ilenia P. di Napoli & Fabio C. di Napoli, Ilenia riceve in premio il videoclip, coroncina di “Pikkatosa gioielli”, bracciale & collana in oro bianco e giallo di “Gioie di Damiano”, Fabio riceve la fascia di Coppia Lusso. Le parole di Ilenia dopo la premiazione: – “Esperienza bellissima dove ho trovato rispetto, amicizia e professionalità, la location in pineta ha reso tutto magico e la sfilata piacevole. Organizzatori sempre attenti e disponibili, nonostante per me sia stata la prima volta ad un concorso di bellezza, grazie alle indicazioni dello staff, mi sono sentita a mio agio, e sfilare anche con il mio ragazzo mi ha dato un ulteriore sostegno. Sono molto soddisfatta del risultato, vincere con lui, mi ha dato la conferma che il nostro amore è visibile a tutti. Sono contenta per me e consapevole che nella vita si possa dare sempre di più e chi lo sa magari più avanti lo dimostrerò. Ringrazio il proprietario di “Miss Lusso” Dario Marena e tutto il suo staff per avermi dato questa opportunità” – ;ex aequo per “Miss baby & Mister Baby”, Diego T. 8 anni, Rebecca T. 4 anni, Greta P. 4 anni, Melissa S. 6 anni.Ilenia P. cantante ha vinto il festival del mare di Salerno dimostrando di avere una bellissima voce ed intonazione, ha ricevuto un plauso dal conduttore per aver scelto dopo la recente vittoria di mettersi in gioco anche a Miss Lusso. Secondi classificati coppie lusso, Karol di M., Palomonte & Pierluigi C. di Contursi Terme.

Altri partecipanti delle varie categorie, Federica P. di Battipaglia, Giovanna R. di Sant’Egidio, Rossella C. di Contursi Terme, Emilia S. di Sant’Arsenio, Caterina La P. di Polla. Alla fine della serata il patron Dario Marena ha detto di essere soddisfatto del successo riscontrato, ha infatti confermato che non è stato semplice organizzare l’evento a causa del covid-19, per questo ringrazia vivamente il suo staff di collaboratori “Miss Lusso”, Antonella Annunziata (responsabile Miss Lusso), Miriam De Marco (coordinatrice & scenografa di Miss Lusso), Staff di artisti di strada Web TV, Antonio D’Ambrosio, Simone Scarpa. - “L’impegno profuso era indirizzato anche a dare un cenno di rinascita e di fiducia verso il futuro, con la giusta attenzione verso le azioni di prevenzione contro la diffusione del virus e auspico che presto si possa ritornare alla vita normale per organizzare altre tappe ed eventi, in modo più completo e vasto” - ha concluso il proprietario & Produttore di “Miss Lusso”, Dario Marena.

Sponsor della serata: locale “The Mode” di Manuel Giachetta, RCS75 Radio Castelluccio, Irpinia24.it, Artisti di strada web tv, -, Pikkatosa gioielli, Caserta– creazioni fatte a mano, coroncine esclusive per il tour di “Miss Lusso” -, BCG Store S.r.L. distributore marchio “Gioie di Damiano” (tutti gli articoli a conferma della qualità, hanno inciso il marchio identificativo, presenti su tutto il territorio nazionale con più di 70 punti vendita e oltre 7000 prodotti, oltre a numerosi affiliati tra i quali lo Store “Gioie di Damiano” a Vallo della Lucania”-SA-).