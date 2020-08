L’iniziativa L’Irpinia in Cammino è promossa dalla Soc. Coop. Imp. Soc. Carmasius

Avellino – Secondo appuntamento con “l’Irpinia in Cammino”, le passeggiate storico emozionali attraverso l’entroterra irpino dell’iniziativa sabato 8 e domenica 9 agosto. Protagonisti, due borghi longobardi, Torella dei Lombardi e Sant’Angelo dei Lombardi, con la meravigliosa Abbazia del Goleto.

Per Sabato 8, Torella dei Lombardi: tra storia e cinema, il programma prevede l’incontro con gli ospiti a alle 17:00 presso il piazzale antistante il Castello Ruspoli/Candriano, dove saranno accolti da Carmasius e dalla Pro Loco Candriano, dopo aver proceduto con le misure anticontagio, ci si incamminerà per una passeggiata alla scoperta del paese longobardo con la visita al castello sede del museo. Si proseguirà alla volta della Chiesa di Sant’Anna, luogo di culto e notevolmente importante per la comunità torellese. Seguirà la Visita alla Fontana monumentale, un vero e proprio capolavoro di ingegneria idraulica, simbolo del paese. La giornata terminerà con una degustazione enogastronomica prodotti tipici di eccellenza serviti all’interno di bio-box completamente in polpa di cellulosa.

Domenica 9, Abbazia del Goleto: da Guglielmo a Padre Lucio, il pomeriggio sarà dedicato al vero attrattore dell’ALta Irpinia, l’Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi.

la passeggiata prevede l’incontro presso l’ingresso dell’Ababzia alle ore 17:30, dopo aver proceduto con le misure anticontagio, ci si incamminerà per una passeggiata alla scoperta della bellissima cittadella monastica dell’Abbazia del Goleto, con una visita guidata a cura della Pro Loco Alta Irpinia, immergendosi completamente nella storia del luogo, attraverso l’incpntro con usi, costumi, tradizioni e personaggi. al termine di questo viaggio si svolgerà, all’esterno dell’abbazia,una degustazione narrata di prodotti tipici d’eccellenza serviti in bio box personali, nel rispetto delle misure anti covid, composti interamente in polpa di cellulosa.

Il Costo di ogni giornata è pari Euro20,00 e comprende: Accompagnatore, Visita guidata, Momento emozionale, Box degustazione.

Carmasius, oltre affianca alla promozione turistica, anche la salvaguardia dell’ambiente, aderendo alla campagna #plasticfree, #iosonoambiente, promossa dal Ministero dal Ministero dell’Ambiente.

L’iniziativa L’Irpinia in Cammino è promossa dalla Soc. Coop. Imp. Soc. Carmasius, specializzata nella promozione del territorio e nella progettazione di “itinerari turistici intercomunali di tipo integrato emozionale ed esperienziale” e, dall’ufficio per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport, della Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia. in collaborazione delle proloco dei paesi interessati.

È possibile prenotarsi attraverso il sito internet www.carmasius.net, oppure inviando un’email a carmasius@gmail.com, oppure al telefono al numero 3479120046.