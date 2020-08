Il campo ospiterà 70 bambini che verranno coinvolti in diversi laboratori culturali

Grottaminarda - Oltre 70 bambini tra i 3 ed i 14 anni hanno dato la propria adesione al Centro estivo, finanziato al Comune di Grottaminarda dal Dipartimento Politiche per la Famiglia della Regione Campania. Ogni dettaglio è stato messo a punto per garantire la sicurezza ed il divertimento dei bambini e dal 10 agosto si parte con “Junior Camp Grottaminarda”, il centro estivo dedicato alla creatività.

Il campo sarà attivo fino al 21 agosto, con orario 08:30 alle 12:30 presso lo Stadio comunale in Via Tratturo. I bambini verranno coinvolti in diversi laboratori culturali che spazieranno dal teatro allo sport, dall’apprendimento alla danza. I partecipanti non saranno semplici spettatori ma verranno coinvolti in attività che oltre al sorriso hanno intenzione di lasciare un segno educativo, mostrando diverse forme d’intrattenimento non circoscritte alla sola area ludica.

“Realizzare un campo estivo già non è facile di per sé in quanto richiede il coinvolgimento di diverse figure professionali specializzate ed abilitate per poter garantire divertimento e apprendimento – afferma l’Assessore all’Istruzione ed alle Politiche giovanili, Marilisa Grillo, – ma ancor più oggi, in tempi di pandemia, perché bisogna garantire la sicurezza, attenendosi scrupolosamente ai protocolli anti-diffusione Covid-19. L’Amministrazione comunale di Grottaminarda ha profuso tutto il suo impegno per questo campo estivo nel tentativo di regalare momenti di sana e sicura spensieratezza ai più piccoli che, sicuramente, rappresentano la categoria che ha maggiormente sofferto delle privazioni causate dal lock down e che sarà protagonista, con esempio di comportamento, dello stare insieme con giusto distanziamento tra persone alla ripresa delle attività scolastiche presso l’Istituto Comprensivo di Grottaminarda”.