Lo afferma la vice portavoce regionale di Fratelli d'Italia

“Il Governo regionale è disattento all’agricoltura Irpina, anzi sembra operare in maniera vessatoria”. Lo afferma Alessia Castiglione vice portavoce regionale fdi. “Da un lato si localizza il Biodigestore a Chianche, zona ad alto pregio vitivinicolo fiore all’occhiello dell’intera Regione, dall’altro si creano intralci ai giovani agricoltori che hanno deciso di restare nei propri territori avviando un’attività agricola, contando sul sostegno dei PSR, ebbene ci viene riferito da più parti” – prosegue Castiglione – “che “stranamente” i progetti irpini, presentati in Regione ad Avellino, incontrano difficoltà di ogni genere, tant’è che notizia di questi giorni la protesta del cinquantenne Irpino che si è incatenato davanti gli uffici cittadini della Regione Campania, mentre pare che “altrove’ tutto fili liscio come l’olio, sarà una casualità?

Siamo stanchi di questa Campania a due velocità, basta show e cabaret, è arrivato il tempo di lasciare il campo a politiche serie, concrete e fattive, “ – conclude Castiglione – “l’Irpinia merita rispetto”.