Sul posto i Vigili del Fuoco

Avellino - I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 04’00 di questa notte, sono intervenuti in via Giulio Acciani, a rione San Tommaso ad Avellino, per un incendio che ha interessato un autonegozio adibito a rosticceria ambulante, in sosta.

Le fiamme, che hanno danneggiato anche due veicoli limitrofi, sono state spente e messa in sicurezza l’area.